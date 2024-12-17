İHA

Aksaray'da trafiğe çıkan sürücüler, gülümseten bir olaya şahitlik etti.

Bedirhan Süs isimli genç bir motosiklet sürücüsü, 20. yaş gününü hem ilginç bir yöntemle hem de trafikteki tüm sürücülerle kutladı.

Bir kartona “Bugün benim doğum günüm, kutlamak için korna çal” yazıp sırtına asan Bedirhan, o halde tarfikte seyretmeye başladı.

KORNALI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Motosiklet tutkunu gencin mesajı ise yerini buldu.

Özellikle trafik ışıklarında dururken arkasındaki araç sürücülerinin mesajı okuyarak uzun uzun kornalar çalması genç sürücüye doğum gününde büyük bir mutluluk verirken, trafikte yazıyı gören sürücüler ise gülümseyerek gencin doğum gününü kutladı.

HERKESE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLATTI

Tüm bu anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerası tarafından kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan o anlar izleyenleri de gülümsetti.

Gün içerisinde şehri motosikletiyle gezen genç sürücü tüm vatandaşlara doğum gününü kutlattı.

"MUYLU OLDUK, MUTLU ETTİK"

Hem kendisinin hem de insanların mutluluğu için böyle bir yola çıktığını ifade eden Bedirhan Süs, “Dün doğum günümdü. Sosyal medyada içerik üreticisiyim. Böyle bir içerik yapmak istedim. Hem kendim hem de insanları mutlu etmek istedim. Güzel ve hoş hatıralar olsun istedim. İnsanların tepkileri çok güzeldi. Başta çok fazla korna çalan olmadı çünkü akan trafikte insanlar çok yanaşmadı. Ancak ışıklarda çok güzel tepkiler aldım. Özellikle tır sürücüleri çok güzel korna çaldılar. Mutlu olduk, insanları da mutlu ettik” dedi.