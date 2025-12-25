Aksiyon, Komedi, Animasyon… İşte bu hafta vizyona girecek 7 film

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de sinema salonları, 2025 yılının son haftasında izleyicilere zengin bir vizyon programı sunmaya hazırlanıyor.

Yılın kapanış günlerinde beyaz perdede komediden dramaya, aksiyondan animasyona uzanan 7 yeni film, sinemaseverlerle buluşacak. Farklı yaş gruplarına ve zevklere hitap eden yapımlar, sinema salonlarında hareketli bir hafta yaşatacak.

Haftanın öne çıkan yapımlarından Anakonda, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde Jack Black, Paul Ruddve Steve Zahn başrolleri paylaşıyor.

Komedi, aksiyon ve macera türlerini bir araya getiren yapımın, yılın son haftasında sinema salonlarının en çok ilgi gören filmlerinden biri olması bekleniyor.

İşte yıl bitmeden sinema keyfi yaşamak isteyen izleyiciler için bu hafta vizyona girecek filmler…

ANAKONDA

Yönetmen koltuğunda Tom Gormican’ın oturduğu film, gençlik yıllarında hayranı oldukları “Anakonda”yı yeniden çekme hayali kuran Doug ve Griff’in macerasını merkezine alıyor.

Orta yaş bunalımı yaşayan iki arkadaşın bu hayali gerçekleştirmek için atıldıkları yolculuk, bol aksiyon ve mizah içeriyor.

1997 yapımı kült filmle aynı adı taşıyan yapım, eski filme eğlenceli bir selam niteliği taşıyor.

ADRESİ OLMAYAN EV

Dram ve bilim kurguyu harmanlayan film, annesinin mahkum edilmesiyle sarsılan genç bir karakterin içsel hesaplaşmasını anlatıyor.

Hatice Aşkın’ın yönettiği yapımda Boran Kuzum, Osman Sonant ve Janset gibi isimler yer alıyor. Film, bireyin inançları ve savunduğu kurallar üzerine düşündüren bir hikaye sunuyor.

MANEVİ DEĞER

Haftanın dikkat çeken dram filmlerinden biri olan yapım, Joachim Trier imzası taşıyor.

Avrupa ortak yapımı filmde Renate Reinsve, Stellan Skarsgard ve Elle Fanning gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

İnsan ilişkileri ve içsel çatışmalar üzerine yoğunlaşan film, duygusal anlatımıyla öne çıkıyor.

MACERA TAKIMI KAMPTA

Ailece izlenebilecek bu yapım, yaz kampını kurtarmak için mücadele eden iki çocuğun hikayesini konu alıyor.

Silvia Quer’in yönettiği film, dostluk ve dayanışma temalarını eğlenceli bir macera eşliğinde işliyor.

GOOD BOY

Alışılmışın dışında bir bakış açısı sunan film, yaşanan paranormal olayları bir köpeğin gözünden anlatıyor.

Ben Leonberg’in yönettiği yapım, gerilim ve korku unsurlarını farklı bir anlatımla harmanlıyor.

ASTRONOT

Bilim kurgu ile psikolojik gerilimi bir araya getiren film, ilk görevinden dönen bir astronotun yaşadıklarını konu alıyor.

Jess Varley’in imzasını taşıyan yapımda Kate Mara ve Laurence Fishburne başrolleri paylaşıyor. Film, bilinmeyen korkusu ve izolasyon temasını ön plana çıkarıyor.

UZAYLI DOSTUM FLİK

Haftanın animasyon filmi olan yapım, kendini ailesinde geri planda hisseden bir çocuğun, uzaydan gelen sevimli bir dostla tanışmasını anlatıyor.

Finlandiya yapımı film, fantastik dünyasıyla özellikle çocuk izleyicilere hitap ediyor.