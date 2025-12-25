Regaip Kandili tesbihleri 2025: Bu kandilde çekilecek zikirler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Regaip Kandili, rahmet ve bereketin bolca ihsan edildiği, tövbe ve duaların ön plana çıktığı müstesna gecelerden biridir.

Müslümanlar bu anlamlı gecede namaz, dua ve Kur’an tilavetinin yanı sıra tesbih ve zikirlerle de Allah’ı anmaya yönelir.

2025 Regaip Kandili’nde hangi zikirlerin çekileceği, nasıl tesbih yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki; Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? İşte, bu geceki tesbihatlar...

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ 2025

Estağfirullah el-azîm

Günahlardan arınmak için bol bol istiğfar edilir. (100, 300 veya 1000 defa)

Sübhanallahi ve bi hamdihî

Allah’ı tesbih etmek ve O’na hamd etmek için okunur.

Sübhanallah – Elhamdülillah – Allahu Ekber

Her biri 33 defa okunarak tesbih tamamlanır.

Lâ ilâhe illallah

Tevhid zikri olarak bu mübarek gecede sıkça çekilir.

Salavat-ı şerife (Allahümme salli alâ Muhammed)

Peygamber Efendimize salavat getirmek Regaip Kandili’nin faziletli amellerindendir.