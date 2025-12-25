Abone ol: Google News

Regaip Kandili tesbihleri 2025: Bu kandilde çekilecek zikirler

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler, 2025 yılında da ibadetlerini artırmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu mübarek gecede çekilecek zikirlerin listesi haberimizde...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 14:07
Regaip Kandili tesbihleri 2025: Bu kandilde çekilecek zikirler
  • Regaip Kandili, rahmet ve bereketin bol olduğu ve tövbe dualarının ön plana çıktığı özel bir gecedir.
  • Müslümanlar bu geceyi, namaz, dua ve Kur’an tilavetinin yanı sıra tesbih ve zikirlerle Allah’ı anarak geçirirler.
  • Bu gece için önerilen zikirler arasında "Estağfirullah el-azîm", "Sübhanallahi ve bi hamdihî", "Sübhanallah – Elhamdülillah – Allahu Ekber", "Lâ ilâhe illallah" ve "Salavat-ı şerife" yer almaktadır.

Regaip Kandili, rahmet ve bereketin bolca ihsan edildiği, tövbe ve duaların ön plana çıktığı müstesna gecelerden biridir.

Müslümanlar bu anlamlı gecede namaz, dua ve Kur’an tilavetinin yanı sıra tesbih ve zikirlerle de Allah’ı anmaya yönelir.

2025 Regaip Kandili’nde hangi zikirlerin çekileceği, nasıl tesbih yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki; Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? İşte, bu geceki tesbihatlar...

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ 2025

Estağfirullah el-azîm

Günahlardan arınmak için bol bol istiğfar edilir. (100, 300 veya 1000 defa)

Sübhanallahi ve bi hamdihî

Allah’ı tesbih etmek ve O’na hamd etmek için okunur.

Sübhanallah – Elhamdülillah – Allahu Ekber

Her biri 33 defa okunarak tesbih tamamlanır.

Lâ ilâhe illallah

Tevhid zikri olarak bu mübarek gecede sıkça çekilir.

Salavat-ı şerife (Allahümme salli alâ Muhammed)

Peygamber Efendimize salavat getirmek Regaip Kandili’nin faziletli amellerindendir.

Yaşam Haberleri