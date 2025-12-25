Regaip Kandili tesbihleri 2025: Bu kandilde çekilecek zikirler

- Regaip Kandili, rahmet ve bereketin bol olduğu ve tövbe dualarının ön plana çıktığı özel bir gecedir.
- Müslümanlar bu geceyi, namaz, dua ve Kur’an tilavetinin yanı sıra tesbih ve zikirlerle Allah’ı anarak geçirirler.
- Bu gece için önerilen zikirler arasında "Estağfirullah el-azîm", "Sübhanallahi ve bi hamdihî", "Sübhanallah – Elhamdülillah – Allahu Ekber", "Lâ ilâhe illallah" ve "Salavat-ı şerife" yer almaktadır.
Regaip Kandili, rahmet ve bereketin bolca ihsan edildiği, tövbe ve duaların ön plana çıktığı müstesna gecelerden biridir.
Müslümanlar bu anlamlı gecede namaz, dua ve Kur’an tilavetinin yanı sıra tesbih ve zikirlerle de Allah’ı anmaya yönelir.
2025 Regaip Kandili’nde hangi zikirlerin çekileceği, nasıl tesbih yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Peki; Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? İşte, bu geceki tesbihatlar...
REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ 2025
Estağfirullah el-azîm
Günahlardan arınmak için bol bol istiğfar edilir. (100, 300 veya 1000 defa)
Sübhanallahi ve bi hamdihî
Allah’ı tesbih etmek ve O’na hamd etmek için okunur.
Sübhanallah – Elhamdülillah – Allahu Ekber
Her biri 33 defa okunarak tesbih tamamlanır.
Lâ ilâhe illallah
Tevhid zikri olarak bu mübarek gecede sıkça çekilir.
Salavat-ı şerife (Allahümme salli alâ Muhammed)
Peygamber Efendimize salavat getirmek Regaip Kandili’nin faziletli amellerindendir.