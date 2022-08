Aliya İzzetbegoviç'ten Müslüman gençlere tavsiyeler

Başta Bosna Hersek olmak üzere, dünya tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç, müslüman gençlere bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyeleri sizler için derledik.

Yakın dünya tarihine damga vuran Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç, batının fikri, kültürel ve siyasi hücumu karşısında, İslam dünyasının nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğinin temsili oldu. Bosna'yı bosna yapan ruh oldu. İşte Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in hafızalara kazınan tavsiyeleri!

Cesur olun ve korkaklardan uzak durun

Bilin ki İslam, korkakların değil, cesur ve atılgan olanların omzunda yükselecektir.

İntikamı değil Adaleti arayın

Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın.

Güç sizi değiştirmesin

Eğer bir gün güç ve iktidar sahibi olursanız hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin.

Ahlâkınızı kaybetmeyin

Dünya üzerindeki her kuvvet, sağlam bir ahlâkla başlar. Her mağlubiyet de ahlaki çölüşle başlar. Her ne yapılmak isteniyorsa, bu önce insanların ruharında gerçekleştirilmelidir. Bu da ahlakla mümkündür. Din ahlâktır. Onu hayata geçirmek ise terbiyedir.

Allah'a teslim olun ve tevekkül edin

Bizim mücadelemizi insani ve makul kılan, ona sükûn ve huzur damgasını vuran, her şeyin akıbetinin elimizde olmadığı kanaatidir. Bize ait olan, gayret etmek, uğraşmaktır. Netice ise Allah'ın elindedir. Teslimiyet, hayatın çözülemezlik ve manasızlığından vakarlı tek çıkış yoludur.

Şunu hiç unutmayın! Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve acılar üzerine kuruludur.

Bizim hedefimiz, Müslümanların islamlaşması, sloganımız ise, inanmak ve mücadele etmektir.

Kur'ân'ı yaşayın ve ölüme hazırlanın

Unutmayın! Hayat inanan ve Salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır. Kitaba uyun! Çünkü biz de zalimlerden olursak savaşmanın hiçbir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız.

Bütün yücelik ve şükran Allah'a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tesbit edebilir. Bilin en kötü kombinasyon boş bir ruh ve dolu bir midedir. Hayvanlar ancak aç olduğu veya bir tehditle karşı karşıya bulunduğu zaman; insanlar ise, tok ve güçlü olduğu zaman tehlikelidir. Siz sürekli ölüme hazırlanın! Çünkü ölmeye hazır olan insanlar ölmeye hazır olmayan insanlara galip gelirler.