Meningokok hastalığı nedeniyle böbrekleri iflas eden, iki kolu ve ayaklarını kaybeden Beyza Doğan, çift kol nakli için Antalya'ya gelerek, beklemeye başladı.

Almanya'da yaşayan ve diş teknisyeni olan 24 yaşındaki Beyza Doğan, 4 yıl önce menenjitin bir türü olan Meningokok hastalığına yakalandı.

Doğan, bu hastalık nedeniyle ayaklarını ve kollarını kaybetti.

Bu hastalıkla birlikte kan zehirlenmesi yaşayan genç kızın böbrekleri iflas etti.

BEKLEME SIRASINA DAHİL OLDU

Annesinin verdiği böbrekle hayata yeniden tutunan Beyza, çift kol nakli olmak için Antalya'ya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşen Beyza Doğan, yapılan çeşitli testlerin ardından çift kol nakli olmak için kadavradan bağış bekleme sırasına dahil oldu.

Almanya'dan Antalya'ya kol nakli olmak için geldi ViDEO

"EN UYGUN HASTANE BURASI"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Levent Yılmaz, hastası Beyza Doğan'ı uzun süredir takip ettiğini ve periyodik kontrollerini üstlendiğini belirtti.

Dr. Yılmaz, "Hasta Almanya'da daha önce talihsiz bir şekilde yakalandığı Meningokok hastalığı nedeniyle alt ve üst ekstremite kaybına uğramış.

Hatta bu nedenle böbreklerini kaybetti ve neticesinde Almanya'da canlı vericiden transplantasyon yaptırmak zorunda kaldı.

Hastanın kontrolleri esnasında çoklu uzuv nakilleri için en uygun yerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olduğunu düşündüm. Prof. Dr. Ömer Özkan Hocamız ile görüştüm." dedi.

"NAKİL İÇİN İSTEKLİ GÖZÜKÜYOR"

Prof. Dr. Ömer Özkan ise Beyza Doğan'ın muayenelerini yaptıklarını belirterek, "Beyza geçirdiği bir hastalığa bağlı ekstremitelerini kaybediyor. Bu hastalığa bağlı olarak damarları tutuluyor ve doku kayıpları, maalesef ekstremite kayıpları görülüyor.

Şükür ki hayatına devam etmiş. Ama kollarını ve bacaklarını kaybettiği için ekstremite nakilleri gerekiyor. Protezlerini kullanıyor. Hayatını devam ettiriyor ama belli sıkıntıları var. Ekstremite nakilleri için motive, istekli görünüyor. Endikasyonlar için uygun bir hasta.

Testleri yapıldı. Yapılan testlerde şu an için sıkıntı görülmüyor. Fakat kısa zamanda karara varılabilecek durum yok.

Birkaç kez daha testleri yapılacak. Uygun görüldüğünde listeye alınacak. Uygun bağışçı bulunduğunda bu hasta için nakil yönünden bir engel görülmüyor şu an için." diye konuştu.

"TECRÜBELİ BİR EKİBİMİZ VAR"

Prof. Dr. Ömer Özkan, 2010 yılında ilk çift kol naklini, 2012 yılında ise ilk tam yüz naklini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Özkan, bu operasyonlardan sonra AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde 20 hastanın yüz, 43 hastanın çift kol nakli için bağışçı beklediğini kaydetti.

Yüz nakli için bekleyen hastalardan 5'inin psikolojik ve vücut değerleri açısından her an nakil olabilecek seviyede olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "5 yüz nakli, 3 çift kol nakli yapan tecrübeli bir ekimiz var. Türkiye, Fransa'dan sonra dünyada en fazla yüz nakli yapılan ikinci ülke. Her an yüz ve kol nakillerine girmek için hazırız." dedi.

"İLK GÜNDEN BERİ ÇİFT KOL NAKLİNİ ARAŞTIRIYORUM"

Beyza Doğan ise yaşadıklarını yavaş yavaş atlattığını söyledi.

Pozitif olmaya çaba gösterdiğini aktaran Doğan, "İlk günden beri çift kol naklini araştırdım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve doktorlarının bu alanda en iyisi olduğunu anladım.

Antalya'da çift kol nakli olmak, dünyaca ünlü merkezde nakil olmayı hayal ediyorum. Ömer Özkan Hocam, çok deneyimli bu konuda.

Çok mutlu oldum heyecanla bekliyorum güzel haberlerini. Tek hayalim bir an önce uygun bir donör bulunup ameliyat olmak." diye konuştu.