Aman teker bile değmesin! Yoldaki çift sarı çizgilerin anlamı buymuş...

Sürüş için birçok kural ve yönetmelik olsa da, tek yönlü ve çift yönlü yollardaki yol işaretlerini anlamak, yolu diğer sürücülerle paylaşırken gereklidir.

İster deneyimli ister deneyimsiz bir sürücü olun, pratik ve güvenli sürüş yasa ve yönetmeliklerini tazelemekten zarar gelmez.

Birçok sürücü, bu uyarıdan habersiz...

ÇİFT SARI ÇİZGİLERE DİKKAT

Çift sarı çizgiler, yolda iki şerit arasındaki geçiş ve sollama yasağını simgeler.

Türkiye'de bu çizgiler, şerit değiştirmeyi veya öndeki aracı geçmeyi yasaklar; güvenli bir sürüş için kritik bir rol oynar.

Çizgilerin üzerinden geçmek, kazalara ve trafik cezasına davetiye çıkarabilir.

İngiltere'de ise çift sarı çizgiler biraz farklı işlev görür. Bu ülkede araçların park etmesi veya beklemesi yasaktır ve ihlaller, 70 Sterlin’e kadar para cezasıyla sonuçlanabilir.

Üstelik motor çalışır halde beklemek bile yasağı çiğnemek anlamına gelir.