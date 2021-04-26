Amasya'da soğuk baklavaya talep yoğun

Yaz aylarının serinleten tatlılarından birisi olan soğuk baklavaya ilgi her geçen gün artıyor.

Amasya'da lezzetiyle yılın tatlısı olmaya aday olan soğuk baklava yoğun ilgi görüyor. Pastaneciler soğuk baklavayı, özellikle karantinada olan kişilerin tercih ettiklerini söyledi.

USTASI BABASI

Amasya'nın Suluova ilçesinde 40 yıllık tatlı ustası babasından devraldığı mesleği devam ettiren Fatih Erken, "Babam bu mesleğe pastanelerde bulaşıkçılık yaparak başlamış. Büyük şehirlerde edindiği tecrübe ile önce kardeşlerine Amasya'mızın ilçelerinde dükkanlar açmış, sonrasında da 1983 yılından beridir de bizler pastane işletmeciliğine Suluova'da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





"VİRÜS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARAŞTIRILSIN"

Yaklaşık 1,5 yıldır soğuk baklava yaptıklarını ve siparişlere yetişemediklerini vurgulayan Erken, "Soğuk baklavanın şeker oranı ve kalori oranı çok düşük, bir nevi diyet tatlısı da diyebiliriz. Ramazan ayı ile birlikte talepler üç katı daha fazla arttı. Malum havalar ısınmaya başladı ve dış mekanlarda kapalı olunca iftarda daha çok tercih ediliyor, vatandaşlar serin serin tüketiyor.

Karantinaya giren hastalar özellikle bizleri arayıp soğuk baklava istiyorlar. Karantinadaki hasta olan müşterilerimiz 'biz bu tatlıyı yedikçe bir rahatlama hissediyoruz, kaslarımızda bir gevşeme oluyor' diyor.

Özellikle hastalardan yoğun bir talep var. Soğuk baklavanın korona üzerindeki etkisinin araştırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Müşteri Şeref Gücek ise "Yaz aylarının vazgeçilmez bir baklavası, ustamız da çok güzel yapıyor. Ustamızdan çok memnunuz." dedi.



