AA & Ensonhaber

Ankara Kalesi'nde bulunan ve Adil Altınışık’a ait olan kafe, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen farklı aromalarla hazırlanan 80’i aşkın gazoz çeşidiyle dikkat çekiyor. Zencefil, lavanta gibi sıra dışı tatlar da dahil olmak üzere, bu gazozlar, ziyaretçilere benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor.

ONLARCA GAZOZ KOLEKSİYONUYLA NOSTALJİK YOLCULUK

Kafenin duvarları ise nostaljik bir hava taşıyor; arabesk müzik tarihine damga vurmuş sanatçıların şarkı sözleri ve posterleriyle süslenmiş. Ayrıca, üretimi tamamlanmış gazoz şişeleri, özel bir koleksiyon alanında sergileniyor. Yaklaşık 30 metrekarelik bu alan, gazoz koleksiyonunu bir araya getiriyor ve müşterilere nostaljik bir atmosfer sunuyor. Sobayla ısıtılan kafe, renkli merdivenleri ve şarkı sözleriyle bezeli duvarlarıyla tam anlamıyla geçmişe yolculuk yapmanızı sağlıyor.

Yaklaşık 9 yıl önce, üç arkadaş tarafından açılan kafe, gazoz çeşitleri ve Müslüm Gürses şarkıları konseptiyle ün kazandı. Ancak, bir süre sonra Özbekistanlı işletmecilere devredilen mekan, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine, eski konsepti korumak isteyen kafenin müdavimi Adil Altınışık, burayı devralarak eski ruhunu yeniden yaşatmaya karar verdi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞ 80'DEN FAZLA GAZOZ ÇEŞİDİ SERGİLENİYOR

Altınışık, işletmeyi devraldıktan sonra, kafenin eski konseptini geri getirdiğini ve duvarları kendi tarzıyla da süslediğini söyledi. "Buranın müdavimlerinden biriydim," diyen Altınışık, "Kafeye gazoz çeşitleri ve Müslüm Gürses şarkılarıyla nostalji havasını katmaya devam ediyoruz. 80’i aşkın gazoz çeşidi ve müzikle müşterilerimize keyifli bir deneyim sunuyoruz" dedi.

Kafenin açılışından önceki dönemi anlatan Altınışık, "Üç üniversite öğrencisi 2016 yılında burayı kurdu. Birisi Adanalı Müslüm Gürses hayranıydı, diğeri fikri ortaya atmıştı, bir diğeri ise maddi destek sağlıyordu. 2020'ye kadar birlikte işletmeye devam ettiler" şeklinde açıklamada bulundu.

Altınışık, gazoz çeşitlerinden bazılarını anlatırken, "Burada 80’i aşkın çeşit gazoz var ve çoğu oldukça nadir bulunuyor. Hindistan cevizli, damla sakızlı, kahve-nane, acıbadem, zencefilli, lavantalı gibi birçok farklı aromaya sahip gazozlar burada mevcut. Bu çeşitleri bulmak gerçekten zor" diyerek kafenin sunduğu özel lezzetlere olan ilgiyi vurguladı.