Ankara'da 740 gram olarak dünyaya gelen prematüre Erdem Ege bebek, 104 gün süren tedaviyle hayata tutundu ve 1 kilo 950 grama ulaştı.

Ankara'da yaşayan 22 yaşındaki Hilal Ergünen, 24 haftalık hamileyken, şiddetli ağrıları ve kanaması nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hemen doğuma alınması gerektiği belirtilen Hilal Ergünen, sezaryenle oğlu Erdem Ege'yi dünyaya getirdi.

740 gram doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen Erdem Ege, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Ankara'da 740 gram doğan bebek yaşam savaşını kazandı VİDEO

104 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Erdem Ege, 104 gün süren yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu. Geçen hafta servise alınan ve tedavisi devam eden Erdem Ege, şu anda 1 kilo 950 grama ulaştı.

Hayati fonksiyonları tamamen normale dönen Erdem Ege'nin yaşama tutunması, ailesi ve sağlık çalışanlarını sevince boğdu.

"O BENİM MİNİK MUCİZEM"

Anne Hilal Ergünen, 104 günün kendileri için çok zor geçtiğini belirterek, "O süreç benim için çok kötüydü. Her gün çalan telefonda sürekli kötü bir haber alma durumu yaşadık. 40 gün entübe olarak devam etti. Solunum cihazına bağlıydı. Sonrasında önce solunumu normale dönmeye başladı. Arkasından diğer yaşamsal fonksiyonları tamamen normale döndü. Ağlamalı gülmeli tam 104 günümüz geçti yoğun bakımda. Yoğun bakımdan ilk çıkacağı haberini aldığımda ise çok heyecanlıydım. Pandemi sürecinde olduğumuz için bebeğimizi ziyaret etme şansımız kesinlikle olmadı. İlk 1 ay hiç görmedik bebeğimizi. O benim minik kahramanım, minik mucizem. O herkesten her şeyden daha güçlü. Benden bile güçlü. O minik parmaklarıyla bu hayata tutunmayı başardı. Bizi bırakmadı. Çok şükür ki artık onunla birlikteyiz. Her gün onunla birlikte uyuyoruz, onun kokusuyla uyuyoruz. Anlatılamayacak, dile dökülemeyecek duygular bunlar." ifadelerini kullandı.

"GRAM GRAM BEBEĞİMİZİ BÜYÜTMEYE ÇALIŞTIK"

Ankara Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Kliniği Şefi Prof. Dr. Cüneyt Tayman ise Erdem Ege bebeği, prematüre doğması sebebiyle hemen yoğun bakım ünitesine aldıklarını belirterek, "Prematüre doğan bu tür bebeklerin genellikle doğduktan sonra akciğerleri gelişmemiş olduğu için solunum sıkıntısı oluyor. O nedenle biz de hemen solunum cihazına bağlayıp, solunum desteğine ve akciğer geliştirici ilaçlara başladık. Ve bebeğimizi yoğun bakıma aldık. 110 günden fazla bir şekilde kendi çocuğumuz gibi baktığımız ve tedavisini sürdürdüğümüz bir hastamız oldu. 740 gram doğdu ve her gün gram gram bebeğimizi büyütmeye çalıştık. Küçücük boğazından sondalarımızı taktık. Sonda ile besledik. Damarlarından gerekli ilaçları verdik. Ve bu sürecin sonunda normal odaya aldık." dedi.