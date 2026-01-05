Ankara'da kocasına nafaka ödeyen kadın yetkililerden yardım istedi

Ankara'da yaşayan Şengül Öz, 10 yıl evli kaldığı eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle çocuklarının velayetini babaya verdiğini belirten Öz, boşandıktan 3 yıl sonra eski eşi tarafından açılan dava sonucunda iki çocuğu için eski eşine nafaka ödemek zorunda kaldığını söyledi.

İşsiz olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Öz, yetkililerden destek talebinde bulundu.

"NAFAKA DAVASINDA ŞARTLARIMIN DİKKATE ALINMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ekonomik durumunun iyi olmadığını ve bu yüzden gelecek kaygısı yaşadığını ifade eden Şengül Öz, şunları söyledi:

Eşimle 2022 yılında anlaşmalı boşandık ve ekonomik durumum nedeniyle çocuklara bakamayacağımdan dolayı velayetlerini babalarına verdim. Bu süre içerisinde anneannemle birlikte yaşamaya başladım. Anneannem yüzde 82 engelliydi ve onun maaşıyla geçiniyorduk.



Anneannem geçtiğimiz yıl mart ayında vefat etti. Bende de doğal olarak gelecek kaygısı, yaşam kaygısı ortaya çıkmaya başladı. Ben bu durumdayken eşim bana nafaka davası açtı. Nafaka davasında yaşam şartlarımın dikkate alınmadığını düşünüyorum.

"GERÇEK YAŞAM ŞARTLARIMIN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM"

Çünkü ben sobalı evde, sosyal yardımla geçinen bir insanım. Bana aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafaka ücreti ise 100 bin lira. Bunun içinde avukat parası, dosya parası ile yaklaşık 150-200 bin lira ödemem gereken bir tutar var. Ben yaşam standartları altında olan bir evde oturuyorum.



Bu evde oturmama rağmen ben bu 12 bin lira nafakayı nasıl ödeyeceğim? Üzerime icra gelecek ve hiçbir mal varlığım da yok. Eşimin durumu da gerçekten iyi. Kendimi gelecek kaygı içinde hissediyorum. Sağlık problemlerim çıkmaya başladı, bu durum hayat kalitemi düşürüyor. Kimseyi suçlamıyorum sadece gerçek yaşam şartlarımın incelenmesini istiyorum.

"NAFAKAYI VERSİN BANA, ÇOCUKLARIMA KENDİM BAKMAK İSTİYORUM"

Sağlık problemlerinden dolayı sürekli çalışamadığını belirten Öz, şu sözleri kullandı:

Ben devletin yardımlarıyla geçiniyorum. Kiramdan bile çok olan bir nafakayı nasıl ödeyebilirim ki? Nafakanın kalkmasına dair bir şey söylemiyorum ama benim ödeme gücüm buna yetmez. Şu an çalışmıyorum.



Ameliyat olmam gereken sağlık problemlerim var. Bazen ev temizliğine gidiyorum. 2 gün işe gidiyorum, 3 gün gidemiyorum. Sağlık problemlerimle uğraşıyorum. 10 Yıl evli kaldım ve 2 çocuğum oldu, birisi Atipik Otizmli. Eski eşimle biz anlaşamıyorduk, aramızda geçimsizlik vardı. Biz dedik ki o zaman boşanalım.

"BENİM BU PARAYI ÖDEYECEK GÜCÜM YOK"