Ankara'da sıcaktan bunalan çocukların eğlencesi Başkentte sıcak havanın etkisiyle parklara giden çocuklar yerden püskürtülen suyla oynayarak serinlemeye başladı.

AA

Kavurucu sıcaklar ülkeyi hiç terk etmiyor…

Son yaz ayına girilecek bu günlerde sıcaklıklar daha da artacak.

Yılın en sıcak günleri ise temmuz sonu Ağustos başı arasında yaşanıyor.

Doğudan batıya kadar, sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı.

Sıcak havaya karşı uyarılar sürüyor

Sıcak havadan olumsuz etkilenilmemesi için hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de Sağlık Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar yapıldı.

Özellikle Ankara'da bugün, sıcaklık artış göstermeye devam etti.

Çocuklar suyla dansetti

Hava sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Ankara'da vatandaşlar, piknik alanlarında, park ve bahçelerde, süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Çocuklar, Kalaba Kent Meydanı'nda bulunan yerden püskürtmeli su düzeneğiyle keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar, kıyafetlerinin ıslanmasına aldırmadan dans etti, suyla doyasıya oynadı.