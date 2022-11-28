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- Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 28 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 28 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 28 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 28.11.2022 - 10:25
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 28 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Gölbaşı İlçesi Selametli Mahallesi’nde 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Çubuk İlçesi Barbaros Mahallesi Ferda Caddesi ve Karaca Caddesine bağlı sokaklarda 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 08:30 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.