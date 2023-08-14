Ankara'da yolun ortasındaki türbeler: Tezveren Sultan ve Gülbaba

Birçok vatandaş evlenirken, sınava hazırlanırken, ev ve araba almak istediğinde, şifa ararken, dua ederken kutsal bir şeyi vesile kılmak ister.
Bu kapsamda onlarca kişi lokum ya da şeker gibi ürünler alarak türbe çevresinde ziyaretçilere dağıtır ve bu vesile ile dileklerinin kabul olacağına inanır.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Tezveren ve Gülbaba türbeleri de yol ortasında yer almasıyla tüm dikkati üzerine çekiyor.
Vatandaş yok ortasında dua ediyor
Türbeleri yol ortasında gören vatandaşlar ise dua etmeyi de eksik etmiyor.
Tezveren Türbesi'nin bulunduğu yol üzerinde yıllardır esnaflık yapan Erol Yıldız, türbeleri anlattı.
"Köprü yapılacak diye türbeyi buraya taşıdılar"
Yıldız, türbeleri belediyenin kaldırmaya çalışmasına rağmen manevi bir güç olduğundan dolayı başarılamadığına belirterek, şöyle dedi:
Tezveren Türbesi önceden Hacettepe’nin arazisinin içerisindeydi. Eskiden mum yakarlardı orada. Mukaddem Camii vardı burada.
O Mukaddem Camii yıkıldıktan sonra köprü yapılacak diye türbeyi buraya taşıdılar. Bir naylonun içerisindeki kemiği daha sonra defnettiler.
Kadın mı erkek mi kimse bilmiyor. Karyağdı Türbesi'nde İmam Hüseyin’in kızları diyorlar. Hacı Bayram Veli Camii’nin arkasında Gülbaba Türbesi var. Bunu genellikler orayla karıştırıyorlar. O da yol ortasında yer alıyor.