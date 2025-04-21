Ankara'nın Dikmen Vadisi'nde sakuralar, seyrine doyulmaz bir manzara sundu

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dikmen Vadisi'nde bulunan ve Japon kültüründe 'Yeniden doğuşun simgesi' olarak nitelendirilen sakura ağaçları, baharda çiçek açtı.

Vadide onlarca ağaç fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Parka gelenler, farklı tonlarda açan pembe çiçeklerin arasında yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi.

ZİAYRETÇİLERE GÜZEL GÖRNTÜLER SUNUYOR

Ziyaretçilerine güzel görüntüler sunan sakuralar, 7 ile 10 gün arasında çiçeklerini döküyor.

Beyaz ve pembe çiçek açan ağaçların boyu 8 ile 10 metreye kadar ulaşabiliyor.