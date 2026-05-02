Dişi domates nasıl seçilir: Tatlı ve etli domatesin 3 belirtisi

Havaların ısınmasıyla birlikte tezgâhlarda yerini alan domatesler, hem rengi hem kokusuyla iştah açıyor. Ancak her kırmızı ve parlak domates aynı lezzeti sunmuyor.

Doğru seçim yapılmadığında sulu ama tatsız ya da sert ve aroması zayıf domateslerle karşılaşmak mümkün.

Bu yüzden alışverişte küçük detaylara dikkat edenler, en olgun ve lezzetli domatesi kolayca ayırt edebiliyor.

Özellikle halk arasında "dişi domates" olarak bilinen ve daha etli, sulu yapısıyla öne çıkan domatesleri seçmenin bazı pratik yolları var.

Alt kısmındaki izden kokusuna kadar birkaç basit ipucuyla, en tatlı ve aroması yoğun domatesi bulmak sandığınızdan çok daha kolay.

İşte uygulayabileceğiniz o yöntemler...

ÇİÇEK İZİ

Domatesin altındaki çiçek izi en önemli işaretlerden biridir.

Yıldız gibi geniş ve belirgin iz, daha etli ve lezzetli (dişi domates).

Küçük ve nokta şeklinde iz, daha sulu ama aroması zayıf olabilir.

KABUK

Rengi canlı ve homojen olmalıdır. Soluk ya da yeşil bölgeler varsa tam olgun değildir

Kabuğu parlak ve pürüzsüz olmalıdır.

KOKU

Sap kısmına yaklaştırıp koklayın. Yoğun domates kokusu varsa lezzetlidir.

Kokusuzsa genelde tatsız çıkar.