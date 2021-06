Antalya'da gelen turistler tatil anılarını ölümsüzleştirdi

Tatil için turizm cenneti Antalya'yı tercih eden 2 Ukraynalı turist, kaldıkları otelin plajında saatlerce fotoğraf çekimi yaptırdı.

Ukrayna'dan tatil için Antalya'ya gelen Marina Dilova ile burada tanıştığı Ukraynalı Ksenia Sheverdina, Kemer'deki Ayışığı plajında özel fotoğraflar çektirdi.

Konakladıkları otelin fotoğraf sanatçısı ile anlaşan ikili, yaklaşık 3 saat plajda poz verdi.

"HER ŞEYİ ÇOK BEĞENDİK"

Marina Dilova, "Bugün bizim fotoğraf çekimimiz vardı ve şu anda 3 saat oldu çekimler. Kesinlikle bundan hiç yorulmadım. Her şey çok iyi gidiyor. Çünkü fotoğraf çektirmeyi seviyorum" dedi.

Ukrayna'dan ilk kez tatil için Türkiye'ye gelen ve 30'uncu yaş gününü kutlayan Ksenia Sheverdina, "Ben fotoğraf çektirmeyi çok seviyorum. Şöyle de diyebiliriz; bu aynı zamanda benim hobim. Bugün fotoğrafçımıza çekim yaptırmak istediğimi söyledim. Çünkü bugün benim doğum günüm. 30 yaşıma girdim. Böyle bir hediye vermek istedim kendime. Şimdiden 3 saat oldu fotoğraf çekimimiz. Neşem yerinde. Her şeyi çok beğendim. 3 saat daha fotoğraf çektirebilirim. Burada tatil yapmak gerçekten mükemmel. Her şeyden çok memnunum, personelinden insanlarına kadar. Hepsi çok cana yakınlar. Her şey çok güzel" diye konuştu.