Antalya'da üçüz bebek sahibi olan ailenin şaşkınlığı

Antalya’da turizmci çift, bebek isteği ile çıktıkları yolda önce ikiz, ardından üçüz bebekleri olacağını öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yaşayan 2 yıllık evli Seda-Nuri Hisarkaya çifti, bebek sahibi olmaya karar verdi.

Bir bebek hayaliyle yola çıkan çift, yaptırdıkları ilk kontrolde sağlıklı bir bebeklerinin olacağı müjdesini aldı.

Daha sonra kontrollerin devamında aileye önce ikiz, sonra üçüz bebek sahibi olacaklarının bilgisi verildi.

Bunun üzerine tam teşekküllü bir hastanede takiplerinin yapılması için çift, özel hasteneye başvurdu. Başarılı bir gebelik süreci geçiren anne Hisarkaya’nın doğumu, 28. hafta 5 günlükken gerçekleştirildi.

2 erkek 1 kız dünyaya geldi

Prematüre doğan iki erkek, bir kız bebeğin tedavi ve takiplerine yeni doğan bölümünde devam ediliyor. Uzay, Atlas ve Güneş ismi verilen bebeklerini her gün görmeye gelen ailenin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

27 yaşındaki anne Seda Hisarkaya, 2 yıldır evli olduklarını ve üçüz gebeliği öğrendiklerinde büyük şok yaşadıklarını anlattı.

"Çok mutluyuz"

Hisarkaya, “Gebelik sürecimiz doktorumuzla çok iyi geçti. Korkumuz olmadı. Üçüzlerimizin sağlık durumları iyi gitti ve riskleri hep atlattık. 28. haftada doğumumuz gerçekleşti. Şu an çok mutluyuz, birazcık da üzgünüz. Önemli olan onların sağlık durumunun iyi olmasıdır. Şu an iyiler, sağlıkla gelsinler. Başka bir şey istemiyoruz.” dedi.

"Doktor dördüncü arıyorum deyince şok geçirdik"

İlk tahlil verdiğinde bir bebek beklediğini söyleyen anne Hisarkaya, “Doktor muayenesine gittiğimde iki tane kese olduğunu söylediklerinde şok geçirdik. İki hafta sonra bir daha gittik, bu kez 3 bebek olduğu söylenince bir şok daha geçirdik. Hocamız ‘Dördüncüyü arıyorum karnında’ deyince ayrı bir şok geçirdik. Çok şükür 4'üncü çıkmadı, 3’te kaldık. Çok heyecanlı bir serüvendi. O an nasıl yapacağız edeceğiz diye düşündük. Ama şu an iyiki de üçüyle devam etmişiz diyoruz.” diye konuştu.

"Her şeyi 3'le çarptım, 2 hafta kendime gelemedim"

İHA'nın haberine göre; baba Nuri Hisarkaya ise, hayatında bir daha yaşayamayacağı bir süreci geride bıraktığını ifade ederek, “Her sefer geldiğimde yeni bir heyecan, duygu yaşadım. Bir bebek diye yola çıktık ama her seferinde başka şeyler duydum. Alışamadım. Üç tane çocuğunuz olacak dediler. Başından sonuna zorlu oldu ama şu an her şey çok güzel. Üçüncü dediler, her şeyi üç görmeye başladım. Ayrıca her şeyi 3’le çarptım. İki hafta kendime gelemedim. Duygularım çok değişti. Allah’tan 3’te son bulduk. Güzeldi her şey.” dedi.