Antalya'da yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı Genç müzisyen yamaç paraşütünde tandem uçuşu yaptı, elinde de enstrümanı vardı… Heyecan dolu anlar yaşayan müzisyen, “Ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istiyorum” dedi.

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AA

Heyecan, adrenalin, tutku…

Üçünü de bir arada yaşamak isteyen 25 yaşındaki müzisyen Ahmet Kuram, yamaç paraşütü yaptıb

Havada saksafon çaldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre yükseklikte Yassıtepe mevkisindeki pistte tandem uçuşu yapan Kuram, havada bir süre saksafon çaldı.

Bu anlar, aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Bir süre havada kalan Kuram, Kleopatra Plajı'na indi.

"Ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istiyorum"

Türk müziği devlet konservatuarı mezunu Kuram, gazetecilere, 8 yıldır saksafon çaldığını söyledi.

Kuram, “Uzun zamandır hayalimdi. Ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istedim ve ilk kez uçuş yaptım. Yükseklik korkumu da böylece yendim. Bundan sonra daha farklı ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istiyorum.” dedi.