Antalya'da 47 yıldır berberlik yapan Hüseyin Dinçsoy, her müşterisine özel dolap hazırladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde berberlik yapan Hüseyin Dinçsoy, her müşterisi için özel dolap hazırladı. Dinçsoy hazırladığı özel dolapta, her müşteri için havlu, tarak, ustura ve tıraş örtüsü bulunduruyor.

"HERKESE KULLANDIĞINI BANA KULLANMA"

47 yıllık berber olan Hüseyin Dinçsoy, müşterilerinin 'Herkese kullandığın ürünü bana kullanma' talebi üzerine hepsi için ayrı ayrı ürünler aldı.

İş yerinde değişikliğe giden ve camlı dolaplar yaptıran Dinçsoy, her birine numara vererek, müşterilerine özel havlu, tarak, ustura ve tıraş örtüsü koydu.

Antalyalı berberden müşterilerine özel dolap VİDEO

MÜŞTERİLERİNE BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN KAYIT AÇTI

Müşterilerine bilgisayar üzerinden de kayıt açan ve numara veren Hüseyin Dinçsoy, tıraşa geliş tarihlerini ve sonraki tıraş tarihlerini de not alıyor. Müşteriye özel ürünler de kullanıldıktan sonra yıkanıp, tekrar dolaba yerleştiriliyor.

Berbere gelenler numaralarını söyledikten sonra kendilerine özel eşyalar çıkarılıyor ve koltuğa alınıyor.

"BU SİSTEM SAYESİNDE MÜŞTERİMİZ ARTTI"

Berber Hüseyin Dinçsoy, 500 dolap yaptırdığını anlatarak, "Müşterilerden 'Kullandığınız ürünler temiz mi' veya 'Bu fırçayı herkese mi kullanıyorsunuz' gibi sorular almaya başladık. Biz de böyle bir sisteme giriştik. Pandemide bu sistem sayesinde müşteri sayımız artmaya başladı.

Şu an 302 dolabımız dolu. İsteğe yetişemiyoruz desek yeridir. Bilgisayardan her müşterime bir numara veriyorum, geldiği günü not alıyorum. Gelen müşteri numarasını söylüyor. Bilgisayardan teyit ediyorum, tıraş ediyorum. Tıraştan sonra tüm ürünleri yıkıyorum, ilaçlıyorum, ütülüyorum, paketliyorum ve dolaba koyuyorum." dedi.

"BÖYLE DAHA RAHAT HİSSEDİYORUZ"

Müşterilerden Mustafa Babacan da, "Kendisine uzun zamandır tıraş olmaya geliyorum. İşini duyarlı yapıyor. Kendimize ait bir dolabın olması güzel. Pandemide böyle daha rahat hissediyoruz.

Tüm ürünlerin kendimize ait olması çok önemli. Bu zorlu süreçte tıraş olurken aklımızda en azından 'Virüs kapar mıyız' soru işareti kalmıyor. Hijyenik çalışıyor, bu da beni memnun ediyor. Gönül rahatlığıyla tıraş oluyorum." diye konuştu.