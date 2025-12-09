Aralık ayının en faydalı balıkları açıklandı: Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Soğuyan deniz suları, balıkların yağlanmasını sağlarken, bu da Aralık ayında tezgahlarda hem lezzetli hem de besleyici balıkların yer almasını beraberinde getiriyor.

Uzmanlar bu dönemde doğru balığı tercih etmenin bağışıklığı desteklediğini ve kış hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğunu söylüyor.

İşte Aralık ayında en iyi tüketilebilecek balıklar ve faydaları…

ARALIK AYININ LEZZETLİ VE SAĞLIKLI BALIKLARI

Hamsi: Kışa özgü balıkların başında gelen hamsi, Aralık ayında hem bol hem lezzetli. Özellikle Karadeniz sularında avlanan hamsinin yağ oranı yükseliyor, bu da tadını ve besin değerini artırıyor.

Uskumru: Soğuk suların etkisiyle eti yağlanan uskumru, omega-3 bakımından zengin olmasıyla kış aylarında sofraların vazgeçilmezi.

Palamut / Torik: Sonbahar-son dönem balıklarından olan palamut ve büyük benzeri torik, Aralık’ta hala bulunabiliyor. Yağlı yapısı ve lezzetiyle çokça tercih ediliyor.

İstavrit: Ekonomik ve besleyici bu balık da Aralık ayında iyi bir seçenek. Soğuk denizlerde eti yağlanmış olarak bulunabiliyor.

Levrek & Çipura: Kışın su sıcaklığının düşmesiyle bu balıkların eti daha sıkı ve lezzetli hale geliyor. Fırında ya da ızgarada pişirmek için ideal.