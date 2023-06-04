Arap turistler Hamsiköy'ü keşfetti Maçka'da yöre sakinlerinden başka kimsenin bilmediği Hamsiköy mahallesindeki şelaleler son yıllarda Arap turistlerin favorisi oldu.

İHA

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çıralı mahallesinde 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı’nın zirvelerindeki karların erimesi sonucu oluşan şelaleler görenleri büyülüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle yeşilin bin bir tonunu ve farklı flora yapısını barındıran yöredeki şelaleler özellikle son yıllarda Arap turistlerin gözdesi haline geldi.

Hamsiköy’e sütlaç yemeye gelen yerli ve Arap turistlerin yöre sakinlerinden öğrenerek gittikleri şelaleleri görenleri gözlerine inanamazken, ismi bile olmayan şelaleler doğallığıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

"Cennet gibi"

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a geldiğini belirten Abdullah Alswayed, şelalerin bulunduğu bölgeyi çok beğendiğini belirterek "Trabzon cennet gibi. Daha önce de gelmiştim ama şimdi daha da güzel olmuş. Ayder ve Uzungöle gittik, hepsi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Saleh Alswayed ise, "Trabzon'un doğası çok güzel. Uzungöl ve Sera Gölü'ne gittik. Daha öncede Karadeniz'e gelmiştik." dedi.