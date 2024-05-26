Ardahan'a bahar geldi, köyler yeşile büründü Baharın yüzünü göstermesi ve yazın gelmesiyle birlikte, Ardahan'ın köyleri yeşil örtüyle kaplandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye'nin her köşesi ayrı bir cennet..

Baharın yüzünü göstermesi ve yaz aylarının kapıyı çalmasıyla birlikte ise karla kaplı birçok bölge yeşile büründü.

Bu yerlerden birisi de Ardahan.

Çiçeklerden görsel şölen

Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde doğa baharın gelmesiyle canlandı, bitki ve çiçeklerle farklı tonlara büründü.

Doğal güzellikleriyle yazı karşılayan Ardahan, fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline geldi.

Sarı çiçeklerin açtığı Ardahan'ın köylerinde inekler, uzun geçen kışın ardından yeniden otlamak üzere doğaya bırakıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)