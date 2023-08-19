Ardahan'da yılda bir gerçekleşiyor! 'Bir günlük' sineklerin ölüm uçuşu başladı Ardahan'da her yıl aynı doğa olayı gerçekleşiyor. "Bir günlükler" isimli kelebeği andıran sinekler Ardahan Kalesi çevresindeki ışıkların etrafında bir süre uçtuktan sonra yaşama veda ediyor.

AA Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" başladı. Genellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sinekler, Ardahan Kalesi çevresinde de görülüyor. Ardahan Köprüsü bölgesinde akşam saatlerinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı. Geçen yıl da aynı bölgede toplanan sineklerin "ölüm dansını" yaklaşık bir hafta sürdürmesi bekleniyor. Yarım saat kanat çarptıktan sonra ölüyorlar Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor. Bölgeden geçenler, kısa sürede sayısı artan mayıs sineklerinin uçuşlarını izledi.￼ "İzlemeye değer" Bölgede bulunan Enes Özer, burada sürekli gezdiklerini anlatarak, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: Bugün bu manzarayı gördük. İyi ki görmüşüz. İzlemeye değer. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok ilginç.