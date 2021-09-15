Artan pilavı değerlendirin: Kızarmış pirinç topları tarifi

Gelim Mutfakta yarışmasında gelin adayları bugün, kızarmış pirinç topları yaptı. Bunun üzerine, "Kızarmış pirinç topu nasıl yapılır, malzemeleri neler?" araştırılıyor. İşte tarifi...

Kanal D ekranlarında Demet Akalın'ın sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, her gün farklı bir tarif deneniyor.

Yarışmayı izleyenler hangi gelinin çeyrek altın kazandığını takip ederken, bir yandan ise yapılan yemekleri araştırıyor.

Bugün yarışmada gelinler kızarmış pirinç toplarını denerken, bu tarif izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İzleyiciler, "Kızarmış pirinç topu nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.

Pirinç topları, arta kalan pilavları değerlendirebileceğiniz, çıtır ve altın rengi ile hem göze hem de damağınıza hitap eden bir lezzettir.

Peki, "Kızarmış pirinç topları nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" İşte tarifi..

KIZARMIŞ PİRİNÇ TOPLARI MALZEMELERİ

1,5 bardak pirinç pilavı

1/4 bardak parmesan

1 adet yumurta

Kırmızı biber

Kekik

100 gram mozzarella

1/2 bardak galeta unu

Kırmızı biber

Tuz/ Karabiber

Sıvıyağ

KIZARMIŞ PİRİNÇ TOPU NASIL YAPILIR?