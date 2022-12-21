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ARTIK SIFIR! Eğlence vergisi nedir, ne kadar 2023? Sinema, konser, maç biletleri...

ARTIK SIFIR! Eğlence vergisi nedir, ne kadar 2023? Sinema, konser, maç biletleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan eğlence vergisi oranı belli oldu. Peki eğlence vergisi nedir, ne kadar? Eğlence vergisi nelerden alınır? İşte ayrıntılar...