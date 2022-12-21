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- ARTIK SIFIR! Eğlence vergisi nedir, ne kadar 2023? Sinema, konser, maç biletleri...
ARTIK SIFIR! Eğlence vergisi nedir, ne kadar 2023? Sinema, konser, maç biletleri...
- Haber Merkezi
- 21.12.2022 - 09:58
Eğlence vergisinde oran değişti..
Spor müsabakaları, eğlence gösterimi, at yarışı ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranının azaltılması bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beklenen karar Resmi Gazetede yayınlanarak yükümlülüğe girdi.
Peki, Eğlence vergisi kaldırıldı mı? Eğlence vergisi ne kadardı? Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi nerelerden alınır? İşte ayrıntılar...
Eğlence vergisi ne kadar 2023?
Yüzde 10 oranında uygulanan eğlence vergisi sıfırlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan eğlence vergisine ilişkin olarak yerli ve yabancı Film gösterimlerinde, ay yarışı, spor müsabakaları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranını yüzde 0 olarak yürürlüğe girmesini onayladı.
2023 yılı itibarıyla konser, sinema, tiyatro ve maç biletlerinde indirim bekleniyor.