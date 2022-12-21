Petrol
80.15
0.20%
Euro
19.8289
0.10%
Dolar
18.6684
0.09%
Altın
1.088
-0.19%
Borsa
5462
0.80%
Bitcoin
319.830
0.04%
BTXN Coin
7.60
-4.52%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    ARTIK SIFIR! Eğlence vergisi nedir, ne kadar 2023? Sinema, konser, maç biletleri...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan eğlence vergisi oranı belli oldu. Peki eğlence vergisi nedir, ne kadar? Eğlence vergisi nelerden alınır? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ARTIK SIFIR! Eğlence vergisi nedir, ne kadar 2023? Sinema, konser, maç biletleri...

    Eğlence vergisinde oran değişti..

    Spor müsabakaları, eğlence gösterimi, at yarışı ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranının azaltılması bekleniyordu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beklenen karar Resmi Gazetede yayınlanarak yükümlülüğe girdi.

    Peki, Eğlence vergisi kaldırıldı mı? Eğlence vergisi ne kadardı? Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi nerelerden alınır? İşte ayrıntılar...

    ARTIK SIFIR! Eğlence vergisi nedir, ne kadar 2023? Sinema, konser, maç biletleri... #1

    Eğlence vergisi ne kadar 2023?

    Yüzde 10 oranında uygulanan eğlence vergisi sıfırlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan eğlence vergisine ilişkin olarak yerli ve yabancı Film gösterimlerinde, ay yarışı, spor müsabakaları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranını yüzde 0 olarak yürürlüğe girmesini onayladı.

    2023 yılı itibarıyla konser, sinema, tiyatro ve maç biletlerinde indirim bekleniyor.


    Polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü
    Yaşam

    Polis, kazazedenin üzerini battaniyeyle örttü

    2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 20 Aralık asgari ücrette son durum!
    Gündem

    2023 asgari ücret açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 20 Aralık asgari ücrette son durum!

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir