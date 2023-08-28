Artvin'de düzenlenen festivalde 1 kilo bal 55 bin liraya alıcı buldu Artvin'de düzenlenen bal festivalinde coğrafi işaretli Hatila balı açık arttırma usulü ile 55 bin liraya satılırken bal ağası ise değişmedi.

İHA

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde bu yıl 3.'sü düzenlenen "Hatila Bal Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Sitimzara mevkiinde ormanlarla çevrili çayırlıkta düzenlenen bal şenliğinde; bal yeme, bilek güreşi, halat çekme, hızarla odun kesme yarışmalarının yanı sıra horonlar oynandı.

Coğrafi işaretli “Hatila Balı”

Bin 349 bitki türüne sahip Hatila Milli Parkı'nda üretilen Coğrafi işaretli “Hatila balı”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki yıl önce tescillenmişti.

Köylünün en büyük gelir kaynağı odun ve bal olurken, festivalin içeriği de bal ve odun üzerine gerçekleşti. Festivalin en çok ilgi gören bölümü ise bal ağasının seçilmesi oldu. 1 kilogramlık Hatila balı açık arttırma ile satılığa çıkartıldı.

Kilosu 55 bin liraya satıldı

Açık artırmada balı, en yüksek teklif olan 55 bin lira veren Yücel Demirci aldı. Demirci, aynı zamanda festivalin bal ağası seçilirken, geçtiğimiz yıl 17 bin liraya ile yine bal ağası seçilmişti.

“300 yıldır bal üretiyoruz”

Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Yaşar yaptığı açıklamada, köylerinin de içinde bulunduğu 22 bin 500 hektar alana sahip Hatila Vadisi’nin 17 bin 500 hektarının milli park sahası içinde yer aldığını kaydetti.

Milli Park Sahası içinde bal üretimi yaptıklarını anlatan Yaşar, “Bizim amacımız bu festivallerle hem ülkemize hem de dünyaya balımızı tanıtmak. Balımızın coğrafi işaretini aldık. Hatila Vadisi'nin koşulları coğrafi işaret almaya müsaitti. Hem milli park olması hem de 300 yıldan beri atadan, dededen beri bu işi yapıyor olmamız coğrafi işaretini almamızı kolaylaştırdı. Üretmek yetmiyor, balımızı dünyaya tanıtmak gerekiyor. Balımız tamamen doğal ve kaliteli. Balımız çok kaliteli olsa da pazara uzak olduğumuz için bu tarz festivallerde tanıtmamız şart.” diye konuştu.

“Coğrafi işaret belgesi aldıktan sonra satışlarımız arttı”

Taşlıca Köyü Muhtarı Ümit Akalın, festivalin amacının coğrafi işaretli Hatila balının tanıtımını yapmak olduğunu söyledi.

Coğrafi işretli ballarının tüm evlere girmesini arzuladıklarını kaydeden Akalın, “Tanıtım için 3 yıldır şenlik düzenliyoruz. Bu yılki bal sezonu ağustos ayının ilk haftasında bitti. Bal sağımını yaptık. Mahsullerimizi aldık. Rekolte geçtiğimiz yıllara göre biraz düşük, istediğimiz gibi olmadı ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha verimli sezonlar geçireceğiz.” dedi.

Hatila Vadisi'nde bin 349 çeşit bitki olduğuna atıfta bulunan Akalın, bölgenin zengin bir floraya sahip olması ballarının kalitesini artırdığını söyledi.

Bal üretiminin bölgeye özgü Kafkas arısı ile yapıldığını ve başka bir arı cinsinin bölgede olmadığını ifade eden Akalın, “Arı ırkımızı koruyoruz, kimyasal hiçbir ürün yok. Tamamen doğal, son derece kaliteli balımız var. Coğrafi işaret belgemizi aldıktan sonrada satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Coğrafi işaretten sonra Hatila balı hak ettiği değeri bulmaya başladı.” ifadelerini kullandı.