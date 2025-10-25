Artvin'de seyrine doyum olmayan sonbahar güzelliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin'in Şavşat ilçesi genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü.

"Sakin şehir" ünvanına sahip Şavşat'ta oluşan manzaralar, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle hafta sonları, ilçeye çevre illerden çok sayıda doğasever geliyor.

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI

İlçeye bağlı Maden köyü, bu günlerde bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok uğradığı yerler arasında yer alıyor.

Ahşap mimarisiyle dikkat çeken köyde, doğa fotoğrafçıları ve gezginler sonbaharın renklerini ölümsüzleştiriyor.

Köy çevresindeki ormanlık alanlarda yürüyüş yapanlar, sessizlik ve temiz havanın tadını çıkarıyor.

"ÇOK HUZURLU"

Hakkari'den Şavşat'a gezmek için gelen Sevim Duman, bölgeye hayran kaldığını belirterek "Gezmek amaçlı geldik. Buranın mimarisine, ahşap evlerine, doğasına ve ağaçlarına bayıldık. Küçük bir gölü var ama çok huzurlu.

Ağaçlar rengarenk; sonbaharın tüm renklerini içine çeke çeke yaşıyorsun. Oksijeni bol, herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.