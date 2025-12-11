Kahramanmaraş'ta taşlı sopalı toplumsal olaylara karşı gerçeğini aratmayan tatbikat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu düzeninin korunması ve kritik kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Grev ve Lokavt Önleme Planı isimli tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta Çevik Kuvvet, Asayiş, Trafik ve Özel Harekât birimleri ortak hareket ederek toplumsal olaylarda uygulanacak müdahale yöntemlerini sahada test etti.

ÇEŞİTLİ SENARYOLAR UYGULAMALI OLARAK CANLANDIRILDI

Toplamda 197 personelin görev yaptığı tatbikatta güvenlik güçleri, barikat kurulması, kalabalığın kontrol altına alınması, provokatörlerin etkisiz hale getirilmesi ve personel güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli senaryoları uygulamalı olarak canlandırdı.

TATBİKAT GERÇEĞİNİ ARATMADI

Gerçeğini aratmayan tatbikatın, personelin reflekslerini güçlendirmek, ekipler arası iş birliğini artırmak ve şehrin muhtemel risklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

"ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLDU"

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, "Sıkıntılı durumlarda ne şekilde müdahale edileceğini de doğru ve orantılı bir güçle zaman zaman ihtiyacımız olabilir. Bu durumda arkadaşlarımızın yapmış olduğu güzel bir örnek çalışma oldu." dedi.