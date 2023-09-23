Artvin'de sonbaharın ilk fotoğrafları çekilmeye başlandı Ardanuç ilçesi Zekerya köyüne sonbahar erken gelince, fotoğraf tutkunları bölgeye akın etti. Renk cümbüşünü görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, adeta sıraya girdi.

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İHA

Türkiye'nin doğusunda sıcaklık 40 dereceleri görmeye devam ederken, Karadeniz ise sonbaharı yaşamaya başladı.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekerya köyünde ise bu yıl sonbahar renkleri geçtiğimiz yıllara göre 1 ay erken oluşunca, doğa fotoğrafı tutkunları köyün yolunu tuttu.

Ahşap mimarisi, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan Ardanuç ilçesi, sonbahar renkleri ilk yaşayan Zekerya köyüyle tanınırlığını artırmayı planlıyor.

"Sonbahar köyümüze erken geldi"

Zekerya Köyü Muhtarı Ahmet Pehlevan, “Bu yıl diğer senelere göre yağışların az olması sonbaharı da erken getirdi. Şuanda gördüğünüz bitki örtüsü 15 veya 20 gün sonra başlaması gerekiyor. Kuraklıktan dolayı sonbahar renkleri yaklaşık bir ay erken başladı.

Sonbaharın erken gelmesiyle köyümüze fotoğraf çekmek için gelenler oluyor. Sezonun ilk sonbahar fotoğrafları için köye geliyorlar.” dedi.

"Güz dönemini fotoğraflamaya geldik"

Bölgede fotoğrafçılık yapan Uğur İstanbullu ise "Bu yıl yaklaşık bir buçuk ay öncesinde güz dönemi yaşanıyor. Bu gün bir nebze bu fotoğraflandırmayı yapmak için geldik” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)