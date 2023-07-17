Artvin'in 2 bin rakımda gizli güzelliği Balık Gölü Havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle 'Balık Gölü' ismi verilen göl, doğa tutkunlarının yeni adresi haline gelirken bögeye ziyaretçi akını yaşanıyor.

İHA

Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatilinde vatandaşlar yeni rota arayışına girdi.

Tatili farklı yerlerde geçirmek isteyen vatandaşlar doğa güzelliklerini ziyaret ediyor.

Gizli bir doğa güzelliğinin adresi ise 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Artvin'in Şavşat ilçesi oldu.

Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle "Balık Gölü" ismi verilen göl, çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri mest ediyor.

2 bin rakımda doğa güzelliği

"Sakin Şehir" unvanlı Şavşat'ta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl’ün yanı sıra Pınarlı köyünde bulunan doğa harikası Balık Gölü son dönemde ilgi çekiyor.

Etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan 2 bin rakımda bulunan Balık Gölü ziyaretçilerini ağırlarken, Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor.

"Doğası el değmemiş olduğu için insanı cezbediyor"

Şavşat’ta yaşayan ve hafta sonları genellikle Balık Gölü'ne geldiğini söyleyen 32 yaşındaki Fatih Özkan, şu ifadeleri kullandı:

Burası çok güzel doğayla iç içe. Bu nedenle hafta sonları gelmeyi tercih ediyoruz. Burada güzel zaman geçiriyoruz. Doğası el değmemiş olduğu için insanı cezbediyor. Herkesin gelip buraları görmesini tavsiye ediyorum.

"Duymuştum ama gelmek nasip olmamıştı"

Kahramanmaraş’tan Şavşat’a gezmek için gelen ve gölü ziyaret eden 38 yaşındaki Mehmet Kaya Alp, şöyle dedi: