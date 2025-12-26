Asırlık manevi miras: '1001 Hatim Duası' Edirne’de yaşatılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne’de, Osmanlı padişahı II. Murat tarafından başlatılan ve asırlardır sürdürülen “1001 Hatim Duası” geleneği, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi.

3 AYLARIN İLK CUMASINDA BULUŞMA

Her yıl üç ayların başlangıcındaki ilk cuma günü düzenlenen program, Dar’ül Hadis Camisi’nde yapıldı. Edirne başta olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, okunan hatimlerin duası hep birlikte edildi.

Program kapsamında camiye gelen vatandaşlara lokma, şerbet ve lokum ikram edildi. Manevi atmosferin hâkim olduğu etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

GELENEK 2. MURAT DÖNEMİNDEN BERİ SÜRÜYOR

Dar’ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol, programın ardından yaptığı açıklamada, üç ayların tüm insanlık için huzur, sağlık ve barış getirmesini temenni etti. “1001 Hatim Duası”nın tarihçesine değinen Erkol, geleneğin II. Murat döneminde başladığını belirterek, “Sultan II. Murat, Peygamber Efendimizin rüyasına girmesi üzerine burada büyük bir hadis mektebi inşa ettiriyor. Ardından 10 hafız görevlendirerek Kur’an-ı Kerim okunmasını ve dualar edilmesini istiyor. Bu manevi miras o günden bugüne devam ediyor.” dedi.

HATİMLER ŞEHİTLER VE FİLİSTİNLİLER İÇİN BAĞIŞLANDI

Bu yıl okunan hatimlerin, şehitler ile Gazze’de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere bağışlandığını ifade eden Erkol, Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların okudukları hatimleri sosyal medya aracılığıyla programa dahil ettiklerini söyledi.

Programa katılan vatandaşlardan Uğur Doyran, her yıl bu geleneğe hatim okuyarak katkı sunduğunu belirtirken, Hatice Şevik ise camide yapılan dualara katılmanın kendileri için büyük bir manevi anlam taşıdığını dile getirdi.