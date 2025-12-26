Çamaşır makinesinin contasına bir tane kaşık koyun: Bakın ne işe yarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de evlerin vazgeçilmez beyaz eşyalarından biri olan çamaşır makineleri, yoğun kullanım nedeniyle zamanla bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

Özellikle makinenin kapak kısmında bulunan lastik contada biriken nem, küf oluşumuna ve rahatsız edici kokulara yol açabiliyor.

Bu durum hem hijyen sorunlarına neden oluyor hem de ilerleyen süreçte servis çağırmayı gerektiren arızalara zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, son dönemde dikkat çeken pratik bir yöntemin bu sorunları büyük ölçüde önlediğini belirtiyor.

Bunun için kapak kısmına basit bir kaşık yerleştirerek kapağı hafif aralık bırakmak, etkili bir çözüm sunuyor.

KÖTÜ KOKU VE KÜFÜ TARİHE GÖMÜYOR

Yıkama sonrası makine kapağını tamamen kapatmak yerine, küçük bir kaşık yardımıyla 1–2 santimetre aralık bırakmak, içerde hava sirkülasyonu sağlıyor. Böylece tambur ve lastik conta çok daha kısa sürede kuruyor.

Uzmanların aktardığına göre bu uygulama sayesinde siyah küf lekeleri oluşmuyor, makineden gelen kötü kokular büyük ölçüde azalıyor ve lastik conta zamanla sertleşmeden esnek yapısını koruyor.

Bu da hem hijyen açısından avantaj sağlıyor hem de makinenin ömrünü uzatıyor.