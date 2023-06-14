Atatürk'ün imzaladığı öne sürülen ‘Nutuk’ alevlerin içerisinden kurtarıldı Başakşehir’deki 6 katlı binada çıkan yangın 4 günün sonunda söndürüldü. İddiaya göre, bu mücadele duygu dolu anlara da sahne oldu. Binaya giren bir itfaiye erinin, Atatürk imzalı ‘Nutuk’u, alevlerin içerisinden kurtardığı belirtildi.

DHA

4 günün sonunda söndürüldü, altından inanılmaz hikayeler çıktı.

İstanbul Başakşehir’deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında, geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00 sıralarında çıkan yangında itfaiye ekipleri, duygu dolu anlar yaşattı.

İddiaya göre, Atatürk'ün imzaladığı “Nutuk”, yangının çıktığı binanın giriş katındaki lojistik deponun ofisinde bulunuyordu.

'Atatürk imzaladı' iddiası

2009 yılından beri o binada lojistik depolama yeri işleten Yakup Sermet Tezcan'ın gözü gibi koruduğu “Nutuk”u, 1914 doğumlu babaannesi Melek Per Çobanyıldızı Tezcan, İzmir Lisesi'nde düzenlenen zeybek gösterisinde Atatürk'e imzalatmıştı.

Tezcan'ın itfaiye erlerine babaannesinden kalan, Atatürk tarafından bizzat imzalanmış “Nutuk” kitabının iş yerinde olduğunu anlatması üzerine, bir itfaiye eri içeri girip kitabı kurtardı.

Kitap kurtarıldıktan sonra da duygu dolu anlar yaşandı.

"'Nutuk' hediye edilmesini istemiş"

Kitabın hikayesini anlatan Yakup Sermet Tezcan, şunları söyledi:

Bu binada küçük bir kısmın kiracısıyım. Orada 2 bin 500 metrekarelik bir bölümde depolama hizmeti veriyorum. Babaannem 1914 Selanik doğumlu, çocukken Samsun'a, sonra İzmir'e geçmişler. O senelerde lise mezunu bir kadın olmak kolay bir şey değil. Lisede bir zeybek gösterisi yapılmış. O zaman Gazi Mustafa Kemal'in, gösteri çok hoşuna gitmiş. Zeybeklere Nutuk getirilip hediye edilmesini istemiş.

"Odamda muhafaza ediyordum"

O sırada da elimde tuttuğum kitap, babaannem ve arkadaşlarına imzalı olarak verilmiş. Amcam 2014 senesinde rahmetli oldu, rahmetli olduktan sonra da kitap bana intikal etti. 2014 Temmuz ayından beri kitaba ben bakıyorum. İş yerinde amcamın hatıralarını yaşattığım güzel bir odam vardı. O odanın içerisi kitaplarla doluydu, orada muhafaza ediyordum.

Alevlerin içerisinden çıkardı

Tezcan, kitabın alevlerin içerisinden kurtarıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

Yangın çıktıktan 1 buçuk saat sonra geldim, 2 gün boyunca buradan sadece duş için ayrıldım. Aklım hep kitaptaydı. Orada bir amir vardı, kendisinden 5 dakika istedim, bir kitap alacağımı söyledim. 'Hayati tehlike var' dedi. Neden girmek istediğimi sordu, içeride Nutuk olduğunu söyledim. 'Ben sana Nutuk alırım' dedi. Ben de, 'Sen bana alamazsın' dedim.

"Islanmasın diye göğsüne saklamış"