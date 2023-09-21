Aydın'da Almanya uyruklu Jennıfer Paula Görlitz Müslüman oldu Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Almanya uyruklu Jennıfer Paula Görlitz, Kelime-i şehâdet getirdi.

İHA

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Almanya uyruklu Jennıfer Paula Görlitz, İslam dinini tercih etmek istedi.

Bunun ardından Kelime-i şehâdet getirerek Müslüman oldu.

Koçarlı Müftülüğü'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, Jennifer Paula Görlitz'e İslam'ın esaslarını anlatıp, İslam dini ve Müslümanlık ile alakalı bilgiler verdi.

Görlitz, Kelime-i şehâdet getirerek Müslüman olmanın kendisine büyük heyecan ve mutluluk yaşattığını söyledi.

"Hanımefendi kardeşimizi tebrik ediyorum"

İhtida töreninin ardından konuşan İlçe Müftüsü Ünsal, "Kendi isteği ve araştırması neticesinde Müslüman olmayı tercih eden hanımefendi kardeşimizi tebrik ediyorum. İslamiyet'i seçtiği andan itibaren hayatının kalan kısmında kendisine Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi niyaz ediyorum." dedi.

Müslüman olan Görlitz'e, İlçe Müftüsü Ünsal tarafından ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Almanca çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)