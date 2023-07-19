Aydın'da vatandaşların terliği eriyen asfalta yapıştı Kentte hava sıcaklığının öğle saatlerinde 41 dereceye ulaşmasının ardından açık alanlardaki yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Vatandaş eriyen asfaltta yürümekte zorluk çekti.

AA

Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor...

Yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Ülkenin pek çok noktasında aşırı sıcaklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kimileri evden çıkmamayı tercih ederken kimileri ise kendisini serin sulara bırakıyor.

Meydanlar boşaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti.

Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

İlçedeki meydan ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Sahiller doldu

Sıcaktan bunalanlar ise serinlemek için Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahilleri doldurdu.

Vatandaşlar asfalta yapıştı

Kuşadası'nda Davutlar yolunda asfalt eridi. Eriyen asfalttan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşların terliği, eriyen asfalta yapıştı.