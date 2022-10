Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı nedir? İşte Ayetel Kürsi faziletleri!

Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı sık sık müminler tarafından araştırılıyor. Ayetel Kürsi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Anlamı nedir? İşte Ayetel Kürsi faziletleri...

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en önemli ayetlerden birisidir. Ayetlerin efendisi olarak belirtilen Ayetel Kürsi, her türlü kazadan, beladan, nazardan korunmak için sıkça okunmaktadır.

Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi anlamı mutlaka bilinmeli, okunuşu tekrar edilmelidir.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Ali (R.anh)'a şöyle buyurdu: “Kuran'da en büyük ayet, Ayete'l-Kürsi'dir. Bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler.”

Ayetel Kürsi Arapça okunuşu nasıl?

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya'lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Türkçe anlamı nedir?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür

Ayetel Kürsi faziletleri nelerdir?

Nazara karşı okunursa koruma sağlar.

Hasta olan kimseler için şifa olur.

Şeytanın vereceği kötülüklerden korur.

Cennetin kapılarının açılmasını sağlar.

Sıkıntılardan kurtulmaya, kalp ferahı kazanmaya vesile olur.

Bolluk, bereket ve nasip sağlar.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyurdu:

"İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)

Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir."





"Kuran'da en büyük ayet, Ayete'l-Kürsi'dir. Bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terk eder. Kırk gün (40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali! Bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı.”