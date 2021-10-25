'Baby Shower' yapmak günah mıdır? Diyanet'ten ebeveynlere uyarı...

Anne ve babaların doğum öncesinde gerçekleştirdikleri "baby shower" adlı kutlamalara Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'den tepki geldi. Peki baby shower günah mı, değil mi?

Anne-baba adayları çocuklarının cinsiyetini artık hastane ortamıda öğrenmek istemiyor. Onun yerine tüm sevdikleriyle aynı anda aynı heyecanı paylaşmayı tercih ediyor. Bunun için de cinsiyet partileri düzenleniyor.

Hamileliğin kutlandığı ve doğacak bebeğe hediyeler alınan "baby shower" partileri adeta gösterişli ve maliyetleri partiler olarak öne çıkıyor.

Çeşitli, yaratıcı yöntemlerle babaya ve çevreye bebeğin cinsiyeti bir sürprizle açıklanıyor.

Sosyal medya sebebiyle hem dünyada, hem de ülkemizde çok popüler olan cinsiyet partileri Diyanet'in de dikkatini çekti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, hamile kadınlar için düzenlenen ‘baby shower’ etkinliklerini eleştirdi. Haberin akabinde ise "baby shower yapmak günah mıdır" merak ediliyor.

BABY SHOWER YAPMAK GÜNAH MIDIR?

Başkan yardımcısı, ‘baby shower’ organizasyonlarının başladığını ve yaygınlaştığını vurguladı.

İşliyen şu ifadeleri kullandı:

"MEVLİT DEYİNCE HELAL OLMUYOR"

“Dindar insanlar bir araya geliyor, bu baby shower dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. İki saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın beş nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın.”

Baby shower kutlamalarının günah olduğuna dair kesin bir fetva yer almasa da, İslam dininde lüks ve israfın haram olduğu açıkca belirtilmiştir.

Amacından çıkan ve bir gösteriş yarışı haline gelen bebek partilerinin de, islami kurallara uygun ve mütevazi olarak kutlanması tavsiye edilmektedir.