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    Bağcılar'da kayganlaşan yolda arabaya ip bağlayıp tutmaya çalıştılar

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir grup genç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan aracı ip bağlayarak tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 00:37
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 00:43
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    Bağcılar'da kayganlaşan yolda arabaya ip bağlayıp tutmaya çalıştılar

    İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yeniden arttırmasıyla bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

    Kayganlaşan yolda araç kullanan sürücüler yokuş inmekte ve çıkmakta zorlandı.

    KAYAN ARABAYI İP BAĞLAYARAK TUTMAYA ÇALIŞTILAR

    Bağcılar'da bir grup genç ise sokaklarından aşağı inmek isteyen araçlar için ilginç bir yöntem buldu. Gençler arabalara ip bağlayarak kayan araçları tutmaya çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bağcılar'da vatandaşların arabaya ip bağlayıp tutmaya çalıştığı anlar VİDEO

    Bağcılar da kayganlaşan yolda arabaya ip bağlayıp tutmaya çalıştılar #1

    Bağcılar da kayganlaşan yolda arabaya ip bağlayıp tutmaya çalıştılar #2

    Bağcılar da kayganlaşan yolda arabaya ip bağlayıp tutmaya çalıştılar #3


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