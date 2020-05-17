Baklava yufkasıyla pratik ve farklı lezzet arayanlara #evdepişir

Hem pratik hem de lezzetli bir tatlıyla iftar sonrasında sevdiklerinizi şaşırtmak istiyorsanız, bu tarif tam da size göre…

Baklava yufkasının çıtırlığını elmayla hazırladığımız lezzetli bir iç harçla birleştirdik, buz gibi bir dondurma ile servis ettik. Ortaya çıkan tatlının lezzetini tarif etmeye kelime bulamıyor ve iftar sonrasında çayın yanında denemeniz için sizlerle paylaşıyoruz.

Biz iftar sonrasında tatlımızı pişirdik ve soğumaya bıraktık. Tam da çay demlendiğinde ılımış olan çanakların üzerine dondurma koyup öyle servis ettik. Damak tadınıza göre şekillendirebileceğiniz bu tatlıyı sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Baklava Çanağında Elma Tarifi VİDEO

BÖYLESİNİ YEMEDİNİZ: BAKLAVA ÇANAĞINDA ELMA

Lezzetli iç harcıyla ve çıtır kabuğuyla damaklarda iz bırakacak bu tatlı, dondurma ilavesiyle içinizi ferahlatacak.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 5 adet baklava yufkası

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 500 gr vanilyalı dondurma

İç harcı için;

- 2 adet yeşil elma

- ½ su bardağı esmer şeker

- ½ su bardağı ceviz

- 1 adet çubuk tarçın

- 1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

1. Elmaları minik küpler halinde doğrayıp tavaya alın ve şekeri ilave edin. Ceviz ve tarçını da ekleyip elmalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Karamel kıvamını yakalamak için tereyağını ekleyip sürekli karıştırın ve ocaktan alın.

2. Baklava yufkasını serin ve üzerine erittiğiniz tereyağından sürün. Üzerine tekrar yufkadan koyun ve bu işlemi 5 kat oluncaya kadar tekrarlayın. 12 tane olacak şekilde eşit parçalara ayırın ve muffin kaplarına tabak olacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıttığınız 170°C deki fırında 10 dk pişirin.

3. Baklava çanaklarının ortasına iç harçtan birer yemek kaşığı kadar koyup dondurma ile birlikte servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]