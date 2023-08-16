Balıkesir'de coğrafi işaretli Sındırgı kornişonunda hasat zamanı Bölgelere özgün tatlar coğrafi işaret alıyor. Balıkesir'in de kendisine has tatlarından Sındırgı kornişonu tarlalardan özenle toplanmaya başladı.

AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üretilen tarım ürünü coğrafi işaretli turşuluk salatalık çeşidinin üreticileri, hasada gecikmeli de olsa başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) geçen ay coğrafi işaret tescili yapılan "Sındırgı kornişonu", ilçe merkezi ile Yaylabayır, Yüreğil, Işıklar, Küçükdağdere, Büyükdağdere, Osmanlar ve Aslandede başta olmak üzere 15 kırsal mahallede üretiliyor.

İlçede yapılan yatırımlar ürün artışına işaret ediyor.

Yılda 30 bin ton ürün alınıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından son yıllarda yapılan göletler sayesinde sulama imkanlarının yaygınlaşmasıyla üretim alanı artan kornişondan yılda yaklaşık 30 bin ton ürün alınıyor.

"Yağışlar ekimi bir ay geciktirdi"

Sındırgı Ziraat Odası Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bu sene yağışlardan dolayı kornişon ekiminin bir ay gecikmeli yapıldığını aktardı.

"Ürüne talep var"

Rekoltenin beklentilerini karşıladığını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Çiftçiler memnun, devam ediyorlar. Ürüne talep de var, gayet iyi. Şu anda firmalar iştahlı gözüküyor. 7 firma, bölgemizde sözleşmeli üretimden alım yapıyor.

Üreticiler veriminin arttığını belirtiyor

Üreticilerden İsa Sarı ise Yaylabayır'da gölet yapılmasıyla kornişon ve biberiye üretiminin arttığını bildirdi.

Ramazan Karaoğlu da birkaç yıldır kornişon ürettiğini, bu işten iyi kazanç elde ettiklerini belirtti.