Balıkesir'de fotokapanlara poz veren şahıslar memleketlerine selam gönderdi Balıkesir'in Gönen ilçesinde bazı vatandaşlar, yaban hayatını görüntülemek için ormana kurulan fotokapanlara poz verip memleketteki yakınlarına selam gönderdi.

DHA

Balıkesir'de yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler izleyenleri gülümsetti..

Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ilçesinin kırsal Fındıklı ile Karasukabaklar mahallelerinde yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapanlara vatandaşların ilginç görüntüleri de yansıdı.

Fotokapana poz verip, memleketine selam gönderdiler

Mahallelilerden bazıları fotokapanlara poz verirken, bazıları da memleketteki ailesine selam gönderdi. Bir vatandaş fotokapana el salladı.

Bir başka kişi ise daha iyi görüntü alması için fotokapanın temizliğini yaptı.

Fotokapanlara bölgede dolaşan ayıların da yansıdığı görüldü.