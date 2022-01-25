Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı banka çalışma saatleri

Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı banka çalışma saatleri

Kar yağışının kesintisiz devam etmesiyle İstanbul'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bankada işleri olanlar ise 'Bugün (25 Ocak Salı) bankalar açık mı, kapalı mı merak ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da kamu çalışanlarının tam gün idari izinli olduğunu duyurması ardından gözler bankalara çevrildi.

Banka çalışanları ve hizmet alacak olan vatandaşlar, bankalarda son durumu merak ediyor.

Para gönderip alacak olanlar "Bugün bankalar açık mı, EFT-Havale yapılır mı" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki 25 Ocak Salı İstanbul'da bankalar çalışıyor mu? İşte son durum...

İSTANBUL'DA BANKALAR AÇIK MI 25 OCAK 2022?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.



Özel bankalar devlete bağlı olmadığı için kamu kuruluşu sayılmıyor. Dolayısı ile özel bankaların bugün açık olacak.

Öte yandan işlemlerin akmaması adına devlet bankalarının da bugün çalışması bekleniyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genellikle saat 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor. 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası bulunuyor.