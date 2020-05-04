Batı İspanya'da 150 yıl sonra ilk kez boz ayı görüldü

Invernadeiro Milli Parkı’nda belgesel çekimi yapan bir ekip, 150 yılın ardından ilk kez bir boz ayı görüntüledi.

İspanya’nın Galiçya özerk bölgesindeki Qurense eyelatinde bulunan Invernadeiro Milli Parkı’nda, 150 yıl sonra ilk kez bir boz ayı görüntülendi.

Qurense eyaleti kurtlara, geyiklere ve yaban domuzlarına ev sahipliği yapsa da, bir yüzyıldan fazla bir zamandır boz ayılarına rastlanmamıştı.

"150 YILDIR BU BÖLGEDEN GEÇEN İLK AYI"

Belgesel çekimi için parka gelen ve boz ayıyı görüntüleyen yapım şirketi yaptığı açıklamada, "Ayının 3 ile 5 yaşları arasında bir erkek olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen son 150 yılda bu bölgeden geçen ilk ayı" ifadelerini kullandı.

'BÖLGEDE FARKLI AYILAR DA BULUNABİLİR' İDDİASI

Filmde danışman olarak görev yapan iki yerel vahşi yaşam koruyucusu ise ayının Sierra del Caurel dağlarından güneye doğru ilerledikten sonra bütün kışı bölgede geçirmiş olabileceğini açıkladı.

Ricardo Prieto Rochas ve Tomás Pérez Hernández isimli koruyucular, hayvanın parkta geçirdiği zamanın, bölgede farklı ayıların bulunabileceğini de gösterdiğini söyledi.

KORUMA ALTINDALAR

Boz ayılar, 1973'ten beri İspanya'da koruma altındaki türler arasında yer alıyor.

Son yirmi yılda, Fransa ve İspanya arasındaki Pireneler'deki popülasyonu artırmak amacıyla Slovenya'dan boz ayılar getirildi.

YEREL LEHÇEDE 'DELİKANLI' DENİLİYOR

Ancak, yerel lehçede “delikanlı” anlamına gelen “Goiat” olarak bilinen ayılardan biri, kuzeybatı Katalonya'daki çiftçileri atlarını, koyunlarını ve keçilerini avladıktan ve arı kovanlarını yıktıktan sonra tepkiye sebep oldu.