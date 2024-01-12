Beyaz örtü Kars'a çok yakıştı: Seyrine doyulmaz anlar 1 aydır kent merkezinde beklenen kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan önemli turizm yerleri, havadan görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kars, beyaz örtüsünü giydi.

Kars'ın simgelerinden biri olan Kars Kalesi ise yoğun sis altında kayboldu.

O anlar drone ile kaydedilirken, soğuk nedeniyle Karslıların evlerinden çıkmadığı görüldü.

Kartpostallık görüntüler

Türkiye’de karın en çok yakıştığı illerden biri olan ve birçok tarihi değeri bünyesinde barından Kars Vadisi Bedesten Bölgesi, sis altında havadan görüntülenirken beyazlara bürünen Kars Kalesi, Ulu Camii, Havariler Kilisesi, Evliya Camii, Harakani Külliyesi, tarihi hamamlar ve Taş Köprü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

"Kar demek bolluk demek"

Kars’a karın yakıştığını ifade eden vatandaşlar, "Bir aydır kar yağışını bekliyorduk. Bugün yağdı. Kars karsız olmaz. Nihayet beyaz gelinliği giydi Kars, inşallah devamı gelecek. Kar yağışı demek bolluk bereket demek. İnşallah devamı gelecek." dedi.

Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu Kars’ta yağan kar ile birlikte etraf da uzun süre sonra beyaz örtüyle kaplandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)