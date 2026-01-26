Beyaza bürünen Şırnak'tan seyrine doyulmaz görüntüler Beytüşşebap ilçesi, 1 aydır aralıklarla süren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kato Dağı eteklerindeki ilçe merkezi ve çevrede oluşan kar manzaraları, drone ile görüntülendi.