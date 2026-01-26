Abone ol: Google News

Beyaza bürünen Şırnak'tan seyrine doyulmaz görüntüler

Beytüşşebap ilçesi, 1 aydır aralıklarla süren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kato Dağı eteklerindeki ilçe merkezi ve çevrede oluşan kar manzaraları, drone ile görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 11:40
  • Şırnak Beytüşşebap'ta aralıklarla süren kar yağışıyla ilçe merkezi ve çevresi beyaza büründü.
  • Kato Dağı eteklerindeki beyaz manzara, drone ile görüntülendi.
  • Kar altındaki coğrafi yapı ve doğal güzellikler öne çıktı.

Şırnak'ta kar yağışı sürüyor.

Beytüşşebap'ta aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ile çevresindeki derin vadiler ve yüksek yamaçlar, beyaza büründü.

DOĞAL GÜZELLİKLER ORTAYA ÇIKTI

Kato Dağı eteklerinde yer alan ilçedeki beyaz manzara, drone'la görüntülendi.

Çekimlerde, kar altındaki coğrafi yapı ve doğal güzellikler dikkat çekti. 

