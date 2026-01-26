Beyaza bürünen Şırnak'tan seyrine doyulmaz görüntüler

- Şırnak Beytüşşebap'ta aralıklarla süren kar yağışıyla ilçe merkezi ve çevresi beyaza büründü.
Şırnak'ta kar yağışı sürüyor.
Beytüşşebap'ta aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ile çevresindeki derin vadiler ve yüksek yamaçlar, beyaza büründü.
DOĞAL GÜZELLİKLER ORTAYA ÇIKTI
Kato Dağı eteklerinde yer alan ilçedeki beyaz manzara, drone'la görüntülendi.
Çekimlerde, kar altındaki coğrafi yapı ve doğal güzellikler dikkat çekti.