Bingöl’de KOAH hastası ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi Bingöl’e bağlı Sarmakaya köyünde rahatsızlanan KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

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İHA

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Sarmakaya köyünde KOAH hastası 80 yaşındaki Naziya Aydın rahatsızlandı.

Naziya Aydın, yaşadığı hastalık nedeni ile solunum sıkıntısı yaşıyordu.

Aydın'ın yakınları 112’den yardım talep etti.

Kuruma yapılan ihbar sonrası, olay yerinin çok uzak olduğu saptanarak, karayolu ile Bingöl merkeze 3 saatte ulaşılacağı hesaplandı.

3 saatlik yol 25 dakikaya indi

Yetkililer, kısa süre içerisinde 3 saat sürmesi beklenen hasta naklini helikopter ambulans ile gerçekleştirerek 25 dakikaya indirmeyi planladı.

Hastanın Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevki helikopter ambulans ile sağlandı.

Hasta'nın tedavisine başlandı

Kısa sürede hastaneye ulaştırılan Aydın’ın tedavisine başlandığı belirtildi.