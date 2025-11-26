Bir yağlı kağıt, bir kıyma: Bursa İskenderi gibi oluyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sevilen Türk lezzeti döner, artık ev yapımı...

Viral olan tarif, sosyal medya platformlarını adeta ele geçirdi.

Üstelik malzemeleri son derece ulaşılabilir ve yapımı da oldukça kolay.

Ev ortamında, yalnızca yağlı kağıt kullanarak hazırlanan bu kıyma döner, hem bütçe dostu hem de enfes bir alternatif sunuyor.

İşte sosyal medyada viral olan ev yapımı yağlı kâğıtta kıyma döner tarifi…

MALZEMELER

500 g orta yağlı dana kıyma

1 rendelenmiş soğan

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber

Yağlı kağıt

İŞTE DÖNER TARİFİ

Ev yapımı yağlı kağıtta kıyma döner hazırlamak için önce orta yağlı dana kıymayı bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğanı, yoğurdu, karbonatı, tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika güzelce yoğurun.

Hazırladığınız kıyma karışımını tezgaha serdiğiniz yağlı kâğıdın üzerine uzun bir döner şekli verecek şekilde yerleştirin ve kağıdı rulo yapar gibi sıkıca sarın.

Sarılı halde kıymayı dondurucuya koyun ve tamamen donmasını bekleyin. Donduktan sonra yağlı kâğıdı açın ve kıymayı ince ince keserek döner dilimleri elde edin.

Tavayı iyi şekilde ısıtın ve dilimleri tavaya yerleştirip her iki tarafını da kızarana kadar pişirin.

Hazırladığınız döneri lavaşın içine koyun, isterseniz domates, soğan ve maydanoz ekleyerek servis edin.