Bisikletle dünyayı gezen Yeni Zelandalı çift: Türkiye misafirperverliğin tanımı

Yeni Zelanda’da işlerini bırakıp yepyeni bir hayata pedal çeviren 63 yaşındaki John Watherston ve 53 yaşındaki eşi Megan Collins, Japonya’dan başladıkları bisikletli dünya turu kapsamında Türkiye’ye ulaştı. Yaklaşık 2 haftadır Türkiye’de olan çift, gördükleri misafirperverlik karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor.

Dünya turunun ilk adımını geçen yıl Japonya’da atan çift, şimdiye kadar Güney Kore, Çin, Kamboçya, Vietnam, Tayland ve İran’ı geçerek Türkiye’ye ulaştı. Karadeniz kıyılarında, İstanbul’da, Yalova’da ve Safranbolu’da vakit geçiren çiftin son durağı Kastamonu oldu. Buradan Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmeyi planlayan çift, ülkede en az üç ay kalmayı hedefliyor.

"25 YIL ÖNCE ÖĞRETMENDİM, ŞİMDİ TEKRAR BURADAYIM"

Megan Collins için Türkiye, sadece bir duraktan fazlası. Yaklaşık 25 yıl önce İstanbul’da İngilizce öğretmenliği yapan Collins, yıllar sonra bu kez bir bisikletle ülkeyi karış karış gezmeye geldi. Dünya turu fikrinin eşi John’a ait olduğunu belirten Collins, şöyle konuştu:

Eşim bana ‘Bir çılgınlık yapalım, işinden istifa et ve dünyayı bisikletle gezelim’ dedi. Önce biraz tereddüt ettim ama sonunda kabul ettim. Geçen yıl ağustosta Japonya’dan başladık, orada 4,5 ay geçirdik. Şimdi Türkiye’deyiz ve bu ülke gerçekten çok özel.

"BÖYLESİNİ HİÇBİR YERDE GÖRMEDİK"

Türkiye'de karşılaştıkları sıcak karşılamaların kendilerini çok etkilediğini anlatan Collins, şu ifadeleri kullandı:

Eşim Türk misafirperverliğine inanamıyor. Gittiğimiz her yerde insanlar bizi çaya, kahveye davet ediyor. Bakkala gidiyoruz, para vermek istiyoruz, 'ikram' diyorlar, almıyorlar. Gerçekten çok utanıyoruz bazen. Bu kadar içten ve karşılıksız bir misafirperverliği başka hiçbir ülkede yaşamadık. Japonya ve Çin de sıcak insanlar ama Türkiye bambaşka.

"HER KÖŞESİNİ KEŞFETMEK İSTİYORUZ"

Türkiye’deki üç aylık vizelerini sonuna kadar değerlendirmek istediklerini belirten Collins, “Zaman yetmeyecek gibi ama Trabzon, Rize, Mardin, Doğubayazıt ve Diyarbakır gibi pek çok yeri görmek istiyoruz. Eğer mümkün olursa daha uzun kalmak da istiyoruz.” dedi.

Türkiye'den sonra Balkanlar ve Avrupa'nın bazı bölgelerini gezmeyi planlayan çift, rotalarının sonunda Afrika’ya geçmeyi hedefliyor.