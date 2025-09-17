Bitlis semalarında binlerce kuşun büyüleyen dansı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde on binlerce kuş, aynı anda uçarak adeta bir ahenkle dans etti. Belirli bir noktada toplanan kuşlar gökyüzünde karartı oluştururken alçak uçuşları sırasında çıkardıkları ses, hem görsel hem de işitsel bir şölen sunuyordu.

"BİTLİS, KUŞLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KONAKLAMA ALANI"

Olayın tanığı olan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: