Bitlis'te ayılar piknikçilerin yiyeceklerini yedi Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan ayılar, piknikçilerin sofrasına oturarak yiyeceklerini yedi. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

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İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan bozayılar sık sık ziyaretçiler ile etkileşime giriyor...

Geçtiğimiz günlerde ayıların saldırmadığını iddia eden bir ziyaretçiyi kovalayan ayılar yine ortaya çıktı.

Piknikçilerin yemeklerini yediler

Piknik yapmak için gelen bir grup, ayıların yanlarına gelmesiyle kamp yerlerini bırakarak uzaklaştı.

O esnada piknikçilerin yemeklerini yiyen anne ayı ve iki yavrusu, vatandaşları korkuttu.

Kır yürüyüşüne çıkan Dr. Öğr. Üyesi Cihan Önen, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"Çok şükür herhangi bir kaza bela olmadı"

Ayıların piknikçilerin sofrasına oturduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Cihan Önen, “Geçenlerde Nemrut’ta kır yürüyüşüne çıktım. O esnada bir bağrışmalar geldi. Bağrışmaların olduğu yöne gittim. Davetsiz anne ayı ve yavruları piknikçilerin sofrasına oturmuş ve sofrada bulunan pastaları, börekleri tüketmektelerdi.

Tabii insanlar bir şoka girdiler, ne yapacaklarını bilemediler. Daha sonra bağırarak uzaklaştırmaya çalıştılar. Tabii ben uzun yıllardan beri bölgede olduğum için insanlara, ayılar konusunda nasıl davranacakları hakkında gerekli telkinlerde bulundum. Çok şükür herhangi bir kaza bela olmadan ayılar da bir süre sonra oradan uzaklaştılar.” dedi.

Piknikçilerin “Biraz da bize bırak” demeleri ise komik anlar yaşattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)